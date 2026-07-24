I Carabinieri del Nas di Parma hanno sequestrato otto tonnellate di prosciutti e mortadelle scaduti, trovate in uno stabilimento di lavorazione di carne in provincia di Modena. Durante il controllo sono stati riscontrati anche presenza di insetti e sporcizia. Sono state comminate sanzioni amministrative per 19mila euro.

Modena, 24 luglio 2026 – Maxi sequestro di salumi e sanzioni amministrative per 19mila euro al termine di un controllo dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Parma in uno stabilimento di lavorazione di prodotti a base di carne situato in provincia di Modena. I prodotti sequestrati. L'ispezione, condotta nell'ambito delle attività di vigilanza a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, ha portato al sequestro amministrativo di circa 8.100 chilogrammi di salumi di diversa tipologia, tra cui prosciutti crudi e cotti, mortadella, arrosti e roast beef. Il valore commerciale della merce sequestrata è stato stimato in circa 80. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Insetti, sporco e 8 tonnellate di prosciutti e mortadelle scaduti: sequestro e maxi multa

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