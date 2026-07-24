Infortunio sul lavoro Volo dal secondo piano Grave un operaio 63enne
Un operaio di 63 anni è caduto da un secondo piano mentre lavorava su una scala durante i lavori di ristrutturazione di un appartamento. La caduta è avvenuta all’esterno dell’edificio e l’uomo è stato soccorso con ferite gravi. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute attuali o sulle cause dell’incidente. L’episodio è stato segnalato alle autorità competenti per le indagini.
e Marianna Vazzana Era in piedi su una scala e stava lavorando per la ristrutturazione di un appartamento. Ma qualcosa è andato storto: all’improvviso l’uomo, un operaio italiano di 63 anni, è caduto precipitando all’esterno. Un volo dal secondo piano fino alla strada. A rendere meno violento l’impatto, solo la tenda di un’attività commerciale sulla quale è atterrato prima di finire a terra. Ma era in gravissime condizioni quando è stato soccorso: accompagnato d’urgenza al Niguarda, lotta tra la vita e la morte. Ora sono in corso le indagini a cura della polizia locale diretta dal comandante Gianluca Mirabelli ma già dai primi accertamenti emerge che l’uomo stesse lavorando senza un regolare contratto e che non indossasse né le scarpe antinfortunistiche né un’imbracatura di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Road Gunfight! Terrorists Trap a Military Convoy, Triggering a Massive Border Explosion!
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