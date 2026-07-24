L’evento Inferno 2026 si è svolto alle Gole dell'Alcantara, registrando subito il tutto esaurito alla prima settimana di prevendita. La rappresentazione teatrale si è tenuta in un luogo suggestivo, che ha contribuito a rafforzare l’effetto spettacolare. La risposta del pubblico si è tradotta in un rapido esaurimento dei biglietti, senza ulteriori disponibilità.

“Un luogo estremamente suggestivo in cui questa rappresentazione teatrale ha ancora più valore e fascino. Il fatto che sia sold out già alla prima settimana di prevendita la dice lunga. Questo è un chiaro segnale di come le bellezze del nostro territorio, se valorizzate da noi Siciliani, possano dare quel valore aggiunto di cui abbiamo bisogno per far sì che la nostra terra prenda finalmente il giusto slancio ”. Lo ha detto Francesco Russo Morosoli, Ceo di Gole Alcantara srl, dopo il debutto della nuova edizione dell’ Inferno di Dante, aprendo così quell’autentico uragano di consensi seguito alle prime rappresentazioni. “Il più grosso difetto di Dante – ha sottolineato per esempio Leonardo Lodato, caporedattore del quotidiano La Sicilia - è quello che. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Inferno 2026: debutto e subito sold out alle Gole dell'Alcantara, con un uragano di consensi

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INFERNO 2026, immagini e interviste (anteprima e debutto spettacolo)

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