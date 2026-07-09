Il 21 gennaio si terrà l’anteprima dello spettacolo alle Gole dell'Alcantara, seguito dal debutto ufficiale il 23. L’evento fa parte dell’edizione 2026 dell’Inferno di Dante, inserita nel progetto Alkantia. Il programma completo degli spettacoli è stato pubblicato da Buongiorno Sicilia. La produzione promette di essere un “spettacolo dei record” e coinvolgerà diverse date e location nell’ambito della manifestazione.

Il programma completo degli spettacoli dell’ Inferno di Dante edizione 2026, nell’ambito del progetto Alkantia, è stato reso noto da Buongiorno Sicilia. Si comincerà martedì 21 luglio con la consueta anteprima per la Stampa e le Autorità. Poi, giovedì 23, il debutto, con due spettacoli a sera, alle 20.30 e alle 22, fino a domenica 26 luglio, e poi dal . 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Inferno 2026, il 21 l’anteprima e il 23 debutto dello “spettacolo dei record” alle Gole dell'Alcantara

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