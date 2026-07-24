Indottrinamento nelle scuole | il CNDDU chiede rispetto dell' autonomia scolastica

La VII Commissione della Camera dei Deputati ha approvato un documento che invita a rispettare l’autonomia scolastica, in risposta alle accuse di indottrinamento nelle scuole. Il testo sottolinea la necessità di garantire l’indipendenza educativa e di evitare influenze politiche o ideologiche nei programmi scolastici. La richiesta arriva dal CNDDU, che ha evidenziato come le decisioni sulle materie e i contenuti debbano rimanere di competenza delle istituzioni scolastiche. La discussione si inserisce nel dibattito più ampio sulle modalità di insegnamento.

Il tema dell'indottrinamento nelle scuole torna al centro del dibattito politico dopo il voto della VII Commissione della Camera dei Deputati. Il CNDDU chiede un confronto fondato su dati verificabili e sul quadro costituzionale, senza letture generalizzate che rischiano di indebolire la fiducia dei cittadini verso le istituzioni scolastiche e la professionalità di chi insegna ogni giorno in classe.Indottrinamento nelle scuole, cosa dice la risoluzione della CameraLa VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera ha approvato una risoluzione sul contrasto ai fenomeni di indottrinamento nelle istituzioni scolastiche. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani legge il testo come occasione di riflessione, non come atto d'accusa verso la categoria. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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