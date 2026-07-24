India Città Aperta dal 28 al 31 luglio con l’opera di Oniricon BeiRicordiShow la danza di Omnia Visual Dance Theater e la musica di Matteo Alieno

Dal 28 al 31 luglio, il Teatro India ospita l’ultima settimana di India Città Aperta. La rassegna include l’opera di Oniricon, lo spettacolo BeiRicordiShow, la danza di Omnia Visual Dance Theater e le esibizioni musicali di Matteo Alieno. La programmazione si svolge vicino allo scheletro del vecchio gazometro, lungo un fiume che si riempie di musica, teatro e incontri.

TEATRO INDIA 28 – 31 luglio 2026 Ultima settimana di INDIA CITTÀ APERTA ALL’OMBRA DEL GAZOMETRO, UN FIUME IN PIENA DI MUSICA, TEATRO, INCONTRI E PERFORMANCE. Tra gli appuntamenti dell’ ultima settimana di programmazione, dal 28 al 31 luglio, il progetto “ Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma con ONIRICON, il teatro per le nuove generazioni di Art Niveau e teatrodelleapparizioni, la danza di OMNIA Visual Dance Theater, il talk a cura di Feltrinelli, i concerti di Matteo Alieno, Alessio Alì, Alessandra Nazzaro, l’intrattenimento e la ricerca di BEI RICORDI SHOW 28 LUGLIO TEATRO ORE 19 PICCOLA STREGA ORE 21 ONIRICON 29... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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