Un motociclista di 31 anni ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un furgone sulla statale «Bustese» a Lonate Pozzolo. L’incidente è avvenuto mentre un furgoncino si avvicinava in direzione opposta. Il motociclista è deceduto sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Lo schianto sulla statale «Bustese», nel Varesotto, mentre in direzione opposta proveniva un furgoncino. È morto così il motociclista di 31 anni che venerdì mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la statale 527 a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, strada che collega la zona della Malpensa e l’abitato di Lonate Pozzolo col ponte di Oleggio, sul Ticino, che separa Lombardia dal Piemonte. L’allarme per i mezzi di soccorso è scattato pochi minuti prima delle 10. Stando alle prime ricostruzioni la vittima, alla guida della sua moto, avrebbe perso improvvisamente il controllo andando a finire sul selciato contro un furgoncino che sopraggiungeva dalla corsia opposta. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Incidente a Lonate Pozzolo, morto motociclista di 31 anni: ha perso il controllo e si è schiantato contro un furgone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INCIDENTE SHOCK A ROMA: DUE VENTENNI MORTI SUL COLPO DOPO LO SCONTRO TRA LE LORO DUE MOTO

Notizie e thread social correlati

Incidente a Montorfano, morto un motociclista di 47 anni di Como: si è schiantato contro un'auto a un incrocio della provincialeUn uomo di 47 anni è deceduto sabato mattina a Montorfano dopo essersi scontrato con un'auto a un incrocio sulla strada provinciale Briantea,...

Incidente mortale sulla statale Bustese: motociclista perde il controllo del mezzo e si schianta contro un furgoneQuesta mattina, poco prima delle 10, sulla strada statale Bustese vicino a Lonate Pozzolo, un motociclista ha perso il controllo del mezzo e si è...

Temi più discussi: Grave infortunio a Lonate Pozzolo, 63enne in codice rosso dopo una caduta; Precipita da un capannone a Lonate Pozzolo: grave 63enne; Lonate Pozzolo (Varese): precipita nel vuoto, grave operaio 63enne; Grave infortunio a Lonate Pozzolo, 63enne in codice rosso dopo un malore.

Tragedia questa mattina sulla strada statale Bustese, nei pressi di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Un motociclista di 31 anni, residente a Magnago, ha perso la vita dopo aver perso il controllo della moto e essersi scontrato con un furgone provenient x.com

Lonate Pozzolo, tragico incidente sulla Statale Bustese: perde la vita un centauro di 31 anniUn grave incidente stradale ha insanguinato la mattinata di oggi lungo la Strada Statale Bustese, all’altezza del territorio di Lonate Pozzolo. Il bilancio è drammatico: a perdere la vita è stato un g ... ticinonotizie.it

Incidente stradale a Lonato Pozzolo, moto si schianta contro un furgoncino: morto un 31enneIncidente stradale a Lonate Pozzolo (Varese): un uomo di 31 anni ha perso il controllo della moto finendo a sbattere contro un furgoncino ... fanpage.it