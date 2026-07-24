Incidente mortale sulla statale Bustese | motociclista perde il controllo del mezzo e si schianta contro un furgone

Questa mattina, poco prima delle 10, sulla strada statale Bustese vicino a Lonate Pozzolo, un motociclista ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un furgone. L’incidente ha causato il decesso del motociclista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.

Lonate Pozzolo (Varese), 24 luglio 2026 – Tragedia della strada, questa mattina poco prima delle 10, sulla strada statale Bustese, nei pressi di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Un motociclista di 31 anni, residente a Magnago, ha perso la vita dopo aver perso il controllo della moto e essersi scontrato con un furgone proveniente dalla corsia opposta. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Inveruno, il 118 e le forze dell'ordine per i rilievi e la messa in sicurezza dell'area. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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