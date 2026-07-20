Un incendio boschivo scoppiato il 16 luglio a circa 100 chilometri a nord di Madrid ha portato all’evacuazione di almeno 1.200 persone. Le fiamme hanno già distrutto circa 26.000 ettari di territorio, secondo le autorità. Sul posto sono impegnati numerosi vigili del fuoco e mezzi antincendio, mentre le operazioni di spegnimento continuano senza sosta. Non sono stati segnalati feriti o vittime finora.

Prosegue senza sosta il vasto incendio boschivo scoppiato il 16 luglio a circa 100 chilometri a nord di Madrid. Le fiamme, che hanno già devastato circa 26 mila ettari, hanno costretto all’evacuazione di almeno 1.200 persone e continuano a destare forte preoccupazione tra le autorità spagnole. Secondo il servizio antincendio della Castiglia-La Mancia (Infocam), il rogo resta fuori controllo e interessa un’ampia porzione della provincia di Guadalajara. L’incendio è divampato nei pressi del villaggio di La Mierla e, alimentato dalle alte temperature e dalle condizioni meteo favorevoli alla propagazione delle fiamme, si è rapidamente esteso fino a coinvolgere vaste aree del Parco Naturale della Sierra Norte. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Maxi incendio vicino a Madrid: 1.200 evacuati, 26 mila ettari in fumo

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Incendio en la Torre Moeve de Madrid: evacuados los trabajadores del edificio

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