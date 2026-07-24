Incendio sventato all' ospedale Brotzu a Cagliari | l' intervento immediato di GSA evita il peggio

Nella notte del 22 luglio, un principio d’incendio si è sviluppato da un macchinario esterno all’ospedale Brotzu di Cagliari, causando la diffusione di fumo nelle aree vicine. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che il fuoco si propagasse all’interno della struttura. La direzione dell’ospedale ha ringraziato i soccorritori, sottolineando l’importanza del presidio per la sicurezza dell’ospedale. Nessun ferito è stato segnalato.

Il plauso della Direzione Ospedaliera: "Presidio fondamentale" Nella notte del 22 luglio, un principio d’incendio sviluppatosi da un macchinario esterno all’Ospedale Brotzu di Cagliari ha causato una rapida diffusione di fumo nelle aree limitrofe. Grazie al tempestivo intervento delle squadre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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