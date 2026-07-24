Nella notte del 22 luglio, un incendio si è sviluppato vicino a un macchinario all’esterno dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Il fumo si è diffuso rapidamente nelle zone circostanti. Un intervento tempestivo della GSA ha messo in sicurezza l’area e spento le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

Nella notte del 22 luglio, un principio d’incendio sviluppatosi da un macchinario esterno all’Ospedale Brotzu di Cagliari ha causato una rapida diffusione di fumo nelle aree limitrofe. Grazie al tempestivo intervento delle squadre antincendio di Gruppo Servizi Associati (GSA), le fiamme sono state domate prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, evitando conseguenze più gravi. L’area è stata messa in sicurezza e l’evacuazione precauzionale del Pronto Soccorso e dei reparti coinvolti si è conclusa senza feriti, confermando il valore della presenza di personale specializzato nelle strutture sanitarie complesse. L'efficacia... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Incendio domato all'ospedale Brotzu di Cagliari: l'intervento immediato di GSA evita il peggio

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