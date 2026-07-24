Incendi sul territorio comunale | il grazie di Papasidero

Da gbt-magazine.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nei giorni 20, 21 e 22 luglio, il territorio comunale di Papasidero è stato interessato da diversi incendi. L’intervento di forze dell’ordine, vigili del fuoco e cittadini è stato continuo e coordinato per spegnere le fiamme. La comunità ha espresso gratitudine per l’impegno di tutti i soggetti coinvolti nel contrasto ai roghi durante questa emergenza di tre giorni.

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Tre giorni di emergenza, una comunità unita nel contrasto ai roghi. Nei giorni 20, 21 e 22 luglio il territorio comunale di Papasidero è stato colpito da una serie di incendi che hanno richiesto un intervento continuo e coordinato da parte di istituzioni, operatori e cittadini. Dopo tre giorni di lavoro incessante, l’emergenza è finalmente rientrata, nonostante le condizioni climatiche avverse, le alte temperature, il vento e l’indisponibilità di mezzi aerei impegnati su altri fronti. La sinergia tra Carabinieri Forestali della stazione di Papasidero, Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) e squadre di terra di Calabria Verde è stata determinante per contenere le fiamme e mettere in sicurezza le aree più esposte. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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