Caldo record a Monreale i droni pattugliano il territorio contro gli incendi
A Monreale, le temperature hanno superato i 40,8°C, raggiungendo un record storico. In risposta, sono stati impiegati droni per pattugliare il territorio e monitorare il rischio di incendi boschivi. Le autorità hanno attivato operazioni di sorveglianza aerea per identificare eventuali focolai o situazioni di pericolo, in un contesto di condizioni climatiche eccezionalmente calde. Nessun incendio è stato segnalato fino a questo momento.
Monreale — A causa dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando il territorio comunale con temperature estreme — con picchi oltre i 40.8°C a Monreale, 39.3°C a Piano Geli e 37.7°C a San Martino delle Scale — è stato attivato un piano straordinario di monitoraggio aereo della Protezione Civile e del Comando di Polizia Municipale di Monreale. «L’impiego dei droni ci permette di avere una visione d’insieme chiara e in tempo reale anche nelle aree più impervie del nostro vasto territorio. Questo sistema d’avanguardia consente alla Protezione Civile e ai soggetti preposti di individuare immediatamente eventuali anomalie termiche o primi focolai, riducendo al minimo i tempi di intervento in caso di roghi. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
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