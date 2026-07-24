Incendi aree del Mediterraneo più a rischio per temperature e siccità

Le temperature più alte e la siccità stanno rendendo il Mediterraneo più vulnerabile agli incendi. Le condizioni climatiche attuali favoriscono la diffusione dei roghi, aumentando il rischio nelle aree costiere e interne. Le ondate di calore e la scarsità di pioggia contribuiscono a rendere più difficile il controllo degli incendi boschivi. Le autorità segnalano un incremento degli episodi incendiari nelle zone più aride. La situazione si aggrava con l’assenza di piogge frequenti e temperature elevate persistenti.

Aree del Mediterraneo sempre più a rischio incendi per via del combinato tra aumento temperature, siccità e condizioni meteo sempre più favorevoli alla diffusione dei roghi. A sottolinearlo è uno studio di Greenpeace che parte da un dato dell’Effis European Forest Fire Information System, il sistema europeo di monitoraggio satellitare gestito dal Joint Research Centre della Commissione Europea nell’ambito del programma Copernicus, secondo cui «tra il 1° gennaio e il 22 luglio 2026 in Italia sono andati in fumo 36.600 ettari di territorio, circa l’80% in più rispetto alla media dello stesso periodo tra il 2006 e il 2025 (20.329 ettari)».... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Mediterranean Heat Dome: Italy & Spain Sizzle Under Extreme July Temperatures!

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