In Italia, negli ultimi due anni, sono stati registrati 604 decessi per annegamento. L’Istituto superiore di sanità ha pubblicato delle linee guida per prevenire questi incidenti, che si verificano frequentemente durante la stagione calda in piscine, mare, laghi e fiumi. A livello globale, l’Organizzazione mondiale della sanità riferisce che ogni ora muoiono circa trenta persone per annegamento, con circa 300mila decessi all’anno, di cui un quarto coinvolge bambini.

Ogni anno la stagione calda porta con sé un susseguirsi di notizie tragiche: annegamenti in piscina, in mare, nei laghi e nei fiumi. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in tutto il mondo ogni ora annegano trenta persone, per un totale di 300mila decessi ogni anno, di cui un quarto riguardano bambini. Oltre il 90% dei decessi per annegamento avviene in fiumi, laghi, pozzi, contenitori domestici per l’acqua e piscine nei Paesi a basso e medio reddito. L’Italia non fa eccezione: nel biennio 2024-2025 sono annegate 604 persone, in prevalenza maschi (80,7%) e quasi equamente divisi tra mare (281), soprattutto spiagge libere, e acque interne (277), complessivamente il 93% dei casi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - In Italia 604 decessi per annegamento negli ultimi due anni: ecco le regole dell’Iss per prevenirli

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