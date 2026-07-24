In Giappone, l’Agenzia meteorologica ha introdotto il termine “kokushobi” per indicare le giornate in cui le temperature superano i 40 gradi. La parola si riferisce a giorni di caldo insopportabile. Questa nuova definizione è stata creata per descrivere condizioni climatiche estreme nel paese. La soglia di 40 gradi rappresenta un record di caldo intenso in molte aree. La misura mira a comunicare meglio le ondate di calore e i rischi associati.

L’Agenzia meteorologica giapponese ha creato una nuova parola per descrivere le giornate in cui le temperature superano i 40 gradi: kokushobi (???) significa più o meno “giornata di caldo insopportabile”. Taro Kawasato, vicedirettore della divisione di previsioni climatiche dell’Agenzia, ha detto al New York Times che il termine è stato introdotto per colmare un vuoto semantico, visto che le ondate di calore sono diventate eventi estremi sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico e mancava un’espressione in grado di comunicarne la gravità in modo più diretto e non specialistico. L’Agenzia ha usato per la prima volta il neologismo martedì, quando in tre città della parte centrale del Giappone (Tajimi, Gujo e Toyoda) le temperature hanno superato i 40 °C. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Giappone fa così caldo che hanno dovuto inventare una nuova parola

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