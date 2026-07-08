A Parigi fa così caldo che un TikToker ha cotto una bistecca sul davanzale | il video che sta facendo impazzire il web

A Parigi, le alte temperature hanno portato un TikToker a cucinare una bistecca sul davanzale di casa, senza usare fornelli o barbecue. Il video, in cui si vede la carne rosolarsi al sole, sta diventando virale. Le temperature elevate stanno causando disagi a residenti e turisti, spingendo alcuni a trovare soluzioni creative per sfruttare il caldo. Nessun altro dettaglio riguardante altri metodi di cottura o conseguenze è stato fornito.

Altro che barbecue o fornelli. A Parigi, dove il caldo sta mettendo a dura prova residenti e turisti, c’è chi ha trovato un modo decisamente originale per sfruttare le temperature roventi: cucinare direttamente sul balcone di casa, senza accendere nemmeno un fornello. La Ville Lumière si è trasformata in un vero e proprio forno a cielo aperto, e i social network sono invasi da esperimenti culinari che sfidano ogni logica tradizionale. Dopo i classici tormentoni delle uova lasciate cuocere sull’asfalto bollente, diventati ormai un rituale ricorrente ogni estate sui social, la fantasia dei content creator ha fatto un ulteriore salto di qualità. La nuova moda che sta conquistando TikTok trasforma davanzali e balconi in vere e proprie cucine all’aperto, sfruttando il sole cocente e il calore accumulato dagli edifici della capitale francese. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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PARIS DIARIES | Loulou's, Caviar Dinner, Bday celebrations, Dinner with Demellier, Getting a Facial!

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