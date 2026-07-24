In fiamme il magazzino Wildberries di San Pietroburgo l' Amazon russo Nuovo pacchetto di sanzioni Ue alla Russia

Il magazzino Wildberries di San Pietroburgo è stato colpito da un attacco con droni e preso fuoco. La notizia è stata diffusa dal canale Telegram Astra, secondo quanto riportato da Ukrinform. Non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali vittime o danni specifici. L’incidente si verifica in un periodo di nuove sanzioni europee contro la Russia.

Il magazzino della Wildberries di San Pietroburgo, in Russia, è in fiamme a seguito di un attacco con droni. Come riportato da Ukrinform, la notizia è stata diffusa dal canale Telegram di Astra. "Il magazzino della Wildberries (il cosiddetto 'Amazon russo', ndr) di San Pietroburgo è stato attaccato e sta bruciando nella regione di Leningrado questa mattina", si legge nel rapporto. I residenti di San Pietroburgo e della regione hanno riportato esplosioni, e il governatore ha scritto a proposito di droni abbattuti. Successivamente, è scoppiato un grande incendio. Questo magazzino si trova appena fuori dai confini amministrativi di San Pietroburgo ed è spesso chiamato "magazzino Wildberries di San Pietroburgo" perché serve la città. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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