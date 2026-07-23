Russia nuovo pacchetto maxi-pacchetto di sanzioni Vertice Rubio-Lavrov

Bruxelles ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che include restrizioni economiche più stringenti. Nello stesso giorno, un vertice tra il ministro degli Esteri russo e un rappresentante europeo si è concluso senza accordi concreti. A Kiev, le truppe continuano a muoversi sul campo di battaglia, mentre le tensioni tra le parti rimangono alte. La guerra in Ucraina resta caratterizzata da pressioni economiche e tentativi di negoziato ancora insoddisfatti.

Kiev, 23 luglio 2026 – Bruxelles stringe, Manila prova ad aprire uno spiraglio. Nello stesso giorno, la guerra in Ucraina torna a muoversi lungo i due binari che hanno segnato il conflitto: la pressione economica sulla Russia e la ricerca di un negoziato ancora lontano. L’Unione europea ha raggiunto l’accordo sul ventunesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, uno dei più ampi adottati negli ultimi anni. Contemporaneamente, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov nelle Filippine, a margine della riunione dei ministri dell’Asean. Due mosse apparentemente opposte, ma parte della stessa strategia: aumentare il costo della guerra per il Cremlino senza chiudere completamente la porta della diplomazia. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Grecia frena nuovo pacchetto sanzioni UE contro Russia

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