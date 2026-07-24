Un nuovo studio evidenzia come Enterelle Plus possa favorire l’equilibrio del microbiota intestinale. La ricerca si concentra sui benefici del prodotto nel supportare la salute digestiva, migliorando la composizione batterica e contribuendo a mantenere un equilibrio ottimale. Non vengono forniti dettagli su studi clinici specifici, ma si sottolinea come l’uso di Enterelle Plus possa essere utile per chi cerca di sostenere la funzione intestinale.

Tempo di lettura: 6 minuti Negli ultimi anni il microbiota intestinale è diventato uno degli argomenti più approfonditi dalla ricerca scientifica. L’insieme dei microrganismi che popolano il nostro intestino svolge infatti un ruolo importante in numerose funzioni dell’organismo, contribuendo all’equilibrio della flora batterica intestinale e interagendo con la barriera intestinale, il sistema immunitario e il metabolismo. Alimentazione poco equilibrata, periodi di stress, cambi di stagione, viaggi, infezioni gastrointestinali o terapie antibiotiche possono modificare temporaneamente la composizione del microbiota. In queste situazioni, il medico o il farmacista possono consigliare l’utilizzo di un integratore probiotico formulato con ceppi specifici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - In che modo Enterelle Plus aiuta l’equilibrio intestinale

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