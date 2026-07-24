Un turista di 39 anni è stato investito da un’auto mentre pedalava in una strada di Campomarino di Maruggio. L’incidente è avvenuto questa mattina. L’uomo, rimasto in condizioni critiche, è stato trasportato all’ospedale di Manduria. La vettura è condotta da un uomo residente nella zona. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Il turista laziale di 39 anni stava percorrendo stamattina una strada di Campomarino di Maruggio im bicicletta. Per cause da dettagliare è stato travolto da un’automobile condotta da un uomo del posto. Il 39enne investito è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Manduria. L'articolo In bici, investito a Campomarino di Maruggio: turista 39enne in condizioni critiche Trasportato all'ospedale di Manduria proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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