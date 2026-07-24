Il settore spaziale non è una bolla dei tulipani ma il prossimo Internet

A giugno, SpaceX ha effettuato la più grande IPO della storia, segnando un momento significativo nel settore spaziale. Gli investimenti in questo settore sono cresciuti notevolmente e sono considerati tra i più popolari a Wall Street.

Gli investimenti nel settore spaziale sono diventati uno dei settori più in voga a Wall Street. L’IPO di SpaceX a giugno è stata la più grande della storia. Il titolo ha inizialmente registrato un’impennata dopo il debutto, raggiungendo un massimo di oltre 225 dollari per azione, ma da allora è sceso per la prima volta al di sotto del prezzo di IPO di 135 dollari. Dal suo picco massimo, il titolo ha ora perso circa il 42 per cento, mettendo in evidenza la straordinaria volatilità che può seguire anche le offerte pubbliche più acclamate. Gli investimenti nel settore spaziale sono diventati uno dei settori più in voga a Wall Street. L’IPO di SpaceX a giugno è stata la più grande della storia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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