Il Senegal apprende la data per l’appello del CAS sulla finale AFCON contestata

Il ricorso del Senegal alla Corte Arbitrale dello Sport riguardante il risultato della finale della Coppa d’Africa 2025 contro il Marocco sarà esaminato l’8 ottobre. La decisione riguarda un contestato risultato della partita, che ha portato alla presentazione del ricorso. La data dell’udienza è stata comunicata e sarà quella in cui si discuterà la richiesta di revisione del risultato. La partita si è svolta nel 2025, con il Senegal che ha presentato il ricorso successivamente.

2026-07-24 17:44:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il ricorso del Senegal alla Corte Arbitrale dello Sport (CAS) sul risultato contestato della finale della Coppa d’Africa 2025 contro il Marocco sarà discusso l’8 ottobre. I Lions di Teranga sono stati privati??del titolo in modo controverso dalla Confederazione del calcio africano (CAF) a marzo. Il Senegal ha vinto 1-0 dopo i tempi supplementari nella finale del 18 gennaio, con Pape Gueye che ha segnato il gol decisivo. Tuttavia, ciò è avvenuto in seguito a scene straordinarie che hanno visto il Senegal rifiutarsi di giocare dopo che il Marocco, paese ospitante del torneo, ha ricevuto un rigore molto controverso nei tempi di recupero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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