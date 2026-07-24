Cosa: Ritorno in scena del juke box musical Il ragazzo dai pantaloni rosa. Dove e quando: Al Teatro Sistina di Roma, a partire dal 29 ottobre. Perché: Per riflettere sul tema del bullismo attraverso una messa in scena emozionante e una colonna sonora ricca di successi pop-rock italiani. La vera storia di Andrea Spezzacatena, il quindicenne vittima di bullismo e cyberbullismo che ha commosso l'Italia, si prepara a calcare nuovamente il palcoscenico. Lo spettacolo, già apprezzato dal pubblico, torna ad animare la stagione del teatro Sistina di Roma con una formula capace di unire l'intensità del racconto alla forza trascinante della musica dal vivo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il ragazzo dai pantaloni rosa torna al Sistina

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IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA dal 7 Novembre al cinema.

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