Il primo anno del presidente Pisano | Al lavoro per lo scalo del futuro
Nel primo anno da presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, sono stati avviati numerosi cantieri e progetti. Il periodo ha visto l’attivazione di diverse iniziative legate allo sviluppo dello scalo portuale, con un focus su lavori di ampliamento e miglioramento delle infrastrutture. L’obiettivo dichiarato è quello di preparare il porto per le sfide future, anche attraverso investimenti e piani di sviluppo a lungo termine.
Tra maxi cantieri, progetti e ambizioni. Il primo anno di Bruno Pisano da presidente dell’ Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale non è stato affatto banale. Arrivato in un momento di profonda trasformazione dello scalo cittadino, in cui a contare non è solo un presente fatto di dati che dipingono uno scalo solido nonostante guerre e crisi mondiale, ma anche un futuro fatto di investimenti da centinaia di milioni di euro che promettono crescita. Così, il tour a bordo dell’elegante catamarano Alegria salpato dalla passeggiata Morin, aiuta a dare uno sguardo di insieme su un porto – oggi soprattutto cantiere – che mira ai 2 milioni di teus e a consolidarsi nel settore delle crociere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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