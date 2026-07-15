Un anno dopo l’insediamento di Bruno Pisano come presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, il bilancio è ancora provvisorio. La sua principale missione è far crescere lo scalo portuale, puntando su un piano di sviluppo che mira a migliorare le capacità di movimentazione e infrastrutture. La sfida principale riguarda la definizione di un nuovo piano strategico, mentre l’obiettivo è favorire la crescita del porto senza specificare tempi o risultati definitivi.

Il bilancio è ancora provvisorio. Un anno dall’arrivo di Bruno Pisano alla guida dell’ Autorità di Sistema Portuale dopo oltre 40 a guardare i porti dalla parte del privato, con un curriculum di caratura nazionale nel sistema doganale: amministratore delegato del Gruppo Customs Support Italy, già presidente della Società Interporto La Spezia, Sernav Log, Assocad, Associazione Spezzina Doganalisti e altri incarichi ancora. "Un’esperienza molto interessante per uno con più di 40 anni di esperienza nei vari porti d’italia – dice Pisano –. Cambia radicalmente la prospettiva: vedi le cose dalla stanza dei bottoni. Una scelta fatta sperando di portare a termine i progetti che, dalla parte di là, vedevo non andare avanti, le opere che territorio, città e porto aspettano da anni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Porto, la sfida del nuovo piano. La mission di Bruno Pisano: "Lo scalo deve poter crescere"

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