Il populismo penale del governo e la falsa emergenza sulla criminalità minorile
Durante la campagna elettorale, il governo ha intensificato le dichiarazioni sulla criminalità minorile, definendola un'emergenza. Contestualmente, si sono susseguite dichiarazioni pubbliche e commenti politici che hanno alimentato una percezione di crisi. Nel frattempo, sui social, sono state scambiate frecciate tra figure politiche, attirando l’attenzione mediatica. Nessuna modifica normativa è stata annunciata, ma il tema della sicurezza e della giustizia minorile resta al centro del dibattito pubblico.
La campagna elettorale appena cominciata porta in dono l’amichevole dissing via Instagram fra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, due che hanno bisogno della reciproca pubblicità come il pane, ma soprattutto una rinnovata attenzione sulla giustizia da parte del governo. Fallito il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, l’esecutivo è tornato a fare quello che gli viene meglio sull’argomento: populismo penale. Cosa cambia sulla presunzione di non imputabilità. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alle cosiddette norme “anti- maranza ”, che modificano la presunzione di imputabilità. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio l’ha spiegata così: «Non abbiamo abbassato l’età per l’imputabilità del minore, che rimane di 14 anni, e non abbiamo inasprito le pene. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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