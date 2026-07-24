Il populismo penale del governo e la falsa emergenza sulla criminalità minorile

Notizia in breve

Durante la campagna elettorale, il governo ha intensificato le dichiarazioni sulla criminalità minorile, definendola un'emergenza. Contestualmente, si sono susseguite dichiarazioni pubbliche e commenti politici che hanno alimentato una percezione di crisi. Nel frattempo, sui social, sono state scambiate frecciate tra figure politiche, attirando l’attenzione mediatica. Nessuna modifica normativa è stata annunciata, ma il tema della sicurezza e della giustizia minorile resta al centro del dibattito pubblico.