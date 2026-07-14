Il Movimento 5 Stelle ha presentato cinque disegni di legge dedicati alla lotta contro le mafie. Le proposte mirano a rafforzare le misure di contrasto alla criminalità organizzata e a mettere in primo piano questa tematica nell’attività legislativa. Le iniziative sono state formulate in risposta a quanto avvenuto durante il governo precedente, con l’obiettivo di invertire le tendenze di ridimensionamento delle azioni di contrasto. Le proposte sono ora in fase di valutazione parlamentare.

Cinque disegni di legge per riportare la lotta alla mafia al centro dell’agenda politica e cancellare l’arretramento prodotto dal governo Meloni. Il Movimento 5 Stelle, che dell’antimafia e del contrasto alla criminalità organizzata ha sempre fatto una delle proprie bandiere, rilancia con un pacchetto di misure presentato dal leader Giuseppe Conte insieme a Roberto Scarpinato e Federico Cafiero De Raho. La scelta della settimana non è casuale. Il 19 luglio ricorre l’anniversario della strage di via D’Amelio, in cui furono uccisi Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. “Ricorrenze come questa non possono essere annaffiate dalla retorica e dalle chiacchiere”, ha detto Conte. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Cinque proposte contro le mafie. La sfida M5S al governo e sulla criminalità

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