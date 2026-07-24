Il piano Il Grande Freddo | come la cultura aiuta a fuggire dal caldo romano

Come ogni anno, le temperature della Capitale raggiungono picchi estremi e trovare un posto dove rifugiarsi sembra sempre piu impossibile. Tuttavia, il nuovo piano “Il Grande Freddo”, promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e proposto da sindaco Gualtieri, sembrerebbe essere la soluzione perfetta. Cinema e biblioteche gratis e climatizzati: questo è il piano del sindaco Gualtieri per permettere ai romani (e non solo) di rifugiarsi nei luoghi di cultura, scappando dal caldo torrido delle città. Un connubio ampiamente apprezzato in cui cultura e benessere si uniscono, permettendo a chi vive nella capitale in estate di tirare un sospiro di sollievo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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