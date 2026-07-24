Il piano Il Grande Freddo | come la cultura aiuta a fuggire dal caldo romano
Il piano “Il Grande Freddo”, promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e proposto dal sindaco, mira a offrire rifugi culturali per affrontare le alte temperature nella città. Con l’arrivo dell’estate, le temperature romane raggiungono picchi elevati, rendendo difficile trovare posti freschi. La proposta prevede l’apertura di spazi culturali pubblici per consentire ai cittadini di sfuggire al caldo.
Come ogni anno, le temperature della Capitale raggiungono picchi estremi e trovare un posto dove rifugiarsi sembra sempre piu impossibile. Tuttavia, il nuovo piano “Il Grande Freddo”, promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e proposto da sindaco Gualtieri, sembrerebbe essere la soluzione perfetta. Cinema e biblioteche gratis e climatizzati: questo è il piano del sindaco Gualtieri per permettere ai romani (e non solo) di rifugiarsi nei luoghi di cultura, scappando dal caldo torrido delle città. Un connubio ampiamente apprezzato in cui cultura e benessere si uniscono, permettendo a chi vive nella capitale in estate di tirare un sospiro di sollievo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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