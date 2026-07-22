Troppo caldo a Roma? Arriva Il Grande Freddo | 13 giorni di cinema nelle ore più bollenti

Notizia in breve

A Roma è iniziato “Il Grande Freddo”, un ciclo di cinema che durerà 13 giorni e si svolge durante le ore più calde dell’estate. Le proiezioni si tengono nelle sale cittadine con l’obiettivo di offrire un’alternativa alle alte temperature. Il programma comprende alcuni tra i film italiani più recenti e apprezzati. L’iniziativa mira a far trascorrere il tempo nelle sale, lontano dal caldo afoso che si registra in città in questi giorni.