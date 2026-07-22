Troppo caldo a Roma? Arriva Il Grande Freddo | 13 giorni di cinema nelle ore più bollenti
A Roma è iniziato “Il Grande Freddo”, un ciclo di cinema che durerà 13 giorni e si svolge durante le ore più calde dell’estate. Le proiezioni si tengono nelle sale cittadine con l’obiettivo di offrire un’alternativa alle alte temperature. Il programma comprende alcuni tra i film italiani più recenti e apprezzati. L’iniziativa mira a far trascorrere il tempo nelle sale, lontano dal caldo afoso che si registra in città in questi giorni.
Roma, 23 luglio 2026 – Quando fuori la città brucia, il buio della sala può diventare un rifugio. Parte oggi a Roma “Il Grande Freddo”, il programma cinematografico che porta sul grande schermo alcuni dei titoli italiani più apprezzati degli ultimi anni, concentrando le proiezioni nelle ore più calde della giornata. Dal 23 luglio al 4 agosto, undici cinema della Capitale proporranno ogni giorno lo stesso film con due spettacoli compresi tra le 13 e le 16:45. Tredici giornate per attraversare Roma seguendo le storie di Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Margherita Buy, Michela Giraud ed Edoardo Leo. Ad aprire il cartellone è “C’è ancora domani”, il film diretto e interpretato da Paola Cortellesi diventato un caso cinematografico nazionale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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