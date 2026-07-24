il peso politico della fifa e il nuovo ordine calcistico mondiale

Il 5 luglio, quando il Mondiale di calcio era ancora nel vivo, squillò il telefono del presidente della Fifa, Gianni Infantino. Dall’altra parte c’era Donald Trump, che chiedeva conto di un cartellino rosso rifilato a Folarin Balogun, attaccante della nazionale statunitense espulso durante la gara contro la Bosnia Erzegovina. Poche ore dopo, la squalifica di una giornata venne sospesa e a Balogun fu permesso di scendere in campo contro il Belgio nei sedicesimi di finale. Soltanto un’altra volta nella storia era stato adottato un provvedimento simile, ma mai durante una Coppa del Mondo. Il risultato, alla fine, non cambiò granché: gli Stati Uniti persero comunque per 4 a 1 e i calciatori belgi festeggiarono imitando l’iconico ballo di Trump. 🔗 Leggi su Tpi.it

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MESSI, YAMAL E IL NUOVO ORDINE DEL CALCIO: La finale oltre il campo

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