La FIFA non assegna mai partite dell'Argentina agli arbitri inglesi Oliver e Taylor, nonostante siano tra i migliori ai Mondiali. La decisione deriva da motivi storici che risalgono a circa 50 anni fa. La scelta si basa su questioni di neutralità e precedenti legati a eventi passati tra le nazioni. La federazione internazionale mantiene questa prassi senza fare eccezioni, anche se gli arbitri inglesi sono tra i più stimati del torneo.

Oliver e Taylor sono tra i migliori arbitri presenti a questi Mondiali, ma la FIFA non li designa mai per le partite dell'Argentina: ci sono motivi storici che risalgono a quasi mezzo secolo fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Geopolitical Neutrality: FIFA Bans English Referees from Officiating Argentina Matches!

Notizie e thread social correlati

“La FIFA ha apparecchiato la vittoria dell’Argentina ai Mondiali”: la falla nella teoria del complottoDurante i Mondiali di calcio, sui social sono circolate accuse secondo cui la FIFA avrebbe manipolato il risultato finale per favorire l'Argentina.

FIGC “mai contattata” per il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali: perché la FIFA non smentisce le vociDa settimane circolano voci sul possibile ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026, ma finora non sono stati annunci ufficiali o conferme da parte...

Temi più discussi: Perché la FIFA vieta agli arbitri inglesi di dirigere l'Argentina ai Mondiali: è il peso della Storia; Egitto furioso: Il Mondiale è truccato, vogliono Messi in corsa. Presentato reclamo ufficiale alla Fifa; Le partite di oggi ai Mondiali 2026, si chiudono gli ottavi di finale: Argentina-Egitto e Svizzera Colombia; Mondiali truccati, vincerà Argentina, Egitto accusa dopo rimonta choc.

Perché la FIFA vieta agli arbitri inglesi di dirigere l’Argentina ai Mondiali: è il peso della StoriaOliver e Taylor sono tra i migliori arbitri presenti a questi Mondiali, ma la FIFA non li designa mai per le partite dell'Argentina: ci sono motivi storici ... fanpage.it

Perché stanno accusando la FIFA di favorire l’Argentina ai Mondiali: tutte le teorie del complottoDopo le polemiche per l'ultima vittoria dell'Argentina sono esplose le accuse contro la FIFA per aver truccato i Mondiali: tutte le teorie sui presunti ... fanpage.it

Vale la pena comprar el FIFA 26 a esta fecha? reddit