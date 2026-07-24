Il pesce siluro ha provocato uno scontro politico fra Lega e Fratelli d' Italia in Consiglio regionale

Da brescia.corriere.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il pesce siluro ha causato uno scontro politico in Consiglio regionale. Durante l’assestamento di bilancio 2026-2028, è stato approvato il tesserino digitale per le catture e il raddoppio delle sanzioni, che possono arrivare fino a 6.000 euro. La decisione ha diviso le forze politiche di maggioranza, con alcuni favorevoli e altri contrari. La discussione si è concentrata sull’efficacia delle nuove misure per il controllo della specie invasiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La cattura del pesce siluro innesca uno scontro politico in maggioranza in consiglio regionale. Con l’assestamento di bilancio 2026-2028 è stato approvato il tesserino digitale segna-catture e il raddoppio delle sanzioni (fino a 6.000 euro per l’uso di attrezzi non consentiti). Fratelli d’Italia aveva presentato un emendamento soppressivo, che è stato bocciato. Lega, Forza Italia e Pd hanno votato a favore. «Siamo contrari all’introduzione del tesserino digitale così come proposto dalla Lega e agli aumenti sproporzionati delle sanzioni» dichiara Diego Invernici (Fdi) perché «rischiano di allontanare professionisti e amatori».  Replica il presidente della commissione Agricoltura, Floriano Massardi (Lega): «Sorprende il cambio di posizione di FdI. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

il pesce siluro ha provocato uno scontro politico fra lega e fratelli d italia in consiglio regionale
© Brescia.corriere.it - Il pesce siluro ha provocato uno scontro politico fra Lega e Fratelli d'Italia in Consiglio regionale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce e Pd cala. Vannacci si avvicina alla LegaUn sondaggio Swg pubblicato il 8 giugno per il Tg La7 mostra un aumento dei consensi per Fratelli d’Italia, mentre il Partito Democratico registra...

Leggi anche: Caso Ranucci, scontro politico sempre più acceso: il conduttore respinge le accuse di Fratelli d’Italia

Argomenti più discussi: Pesca sul Garda, Regione stanzia 100mila euro per contrastare il siluro; Pesce siluro, il Pd attacca la Regione: respinta la richiesta di fondi per contenere la specie invasiva.

lega il pesce siluro haIl pesce siluro ha provocato uno scontro politico fra Lega e Fratelli d'Italia in Consiglio regionaleIl tesserino digitale segna-catture divide i due partiti di maggioranza. Floriano Massardi (Lega): Sorprende il cambio di posizione di Fdl, l'emendamento era stato votato in Commissione anche da loro ... brescia.corriere.it

lega il pesce siluro haIl mostro di Loch Ness? No, un pesce siluro: catturato nel lago di MassaciuccoliIl mostro di Loch Ness? No, il pesce siluro. Eppure, per mesi, tra i pescatori e i frequentatori del lago di Massaciuccoli è circolato lo stesso identico brivido. Quando la nebbia si alza pigra dal Pa ... versiliatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web