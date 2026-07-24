Il pesce siluro ha provocato uno scontro politico fra Lega e Fratelli d' Italia in Consiglio regionale

Il pesce siluro ha causato uno scontro politico in Consiglio regionale. Durante l’assestamento di bilancio 2026-2028, è stato approvato il tesserino digitale per le catture e il raddoppio delle sanzioni, che possono arrivare fino a 6.000 euro. La decisione ha diviso le forze politiche di maggioranza, con alcuni favorevoli e altri contrari. La discussione si è concentrata sull’efficacia delle nuove misure per il controllo della specie invasiva.

La cattura del pesce siluro innesca uno scontro politico in maggioranza in consiglio regionale. Con l’assestamento di bilancio 2026-2028 è stato approvato il tesserino digitale segna-catture e il raddoppio delle sanzioni (fino a 6.000 euro per l’uso di attrezzi non consentiti). Fratelli d’Italia aveva presentato un emendamento soppressivo, che è stato bocciato. Lega, Forza Italia e Pd hanno votato a favore. «Siamo contrari all’introduzione del tesserino digitale così come proposto dalla Lega e agli aumenti sproporzionati delle sanzioni» dichiara Diego Invernici (Fdi) perché «rischiano di allontanare professionisti e amatori». Replica il presidente della commissione Agricoltura, Floriano Massardi (Lega): «Sorprende il cambio di posizione di FdI. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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