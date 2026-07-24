Il passaporto italiano è il quarto più potente del mondo USA dal primo al decimo posto in 20 anni

Da fanpage.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo l'ultimo aggiornamento dell’Henley Passport Index, il passaporto di Singapore è il più forte del mondo. Italia quarta, USA decimi in classifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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