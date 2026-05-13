Concerto Radio Italia chiude una stazione della metro | tutto quello che c' è da sapere anche sullo sciopero

Per il concerto di Radio Italia previsto per venerdì 15 maggio a Milano, sono state adottate misure di mobilità da parte del Comune e di Atm. La stazione della metropolitana è stata chiusa, e si stanno predisponendo percorsi alternativi per i pendolari. Il palco è già in fase di allestimento, mentre si attendono ulteriori dettagli sulla viabilità e eventuali scioperi nelle ore precedenti all’evento.

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Il palco era già in allestimento da un po'. E mentre si stanno mettendo a punto gli ultimi preparativi per il concerto di Radio Italia, in Duomo, a Milano, in programma per la serata di venerdì 15 maggio, è stato predisposto il piano per la mobilità da parte di comune e Atm. Nella stessa giornata.🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Serena Brancale a Radio Italia Live Speciale Sanremo 2026 Notizie correlate Anche meno: tutto quello che c’è da sapere sullo show di Max AngioniAnche meno: anticipazioni e streaming dello show di Max Angioni Questa sera, domenica 5 aprile 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Anche... Reverend Peyton’s Big Damn Band in concerto in Italia nel 2026: tutto quello che c’è da sapereC’era una volta un ragazzo dell’Indiana che decise di prendere una chitarra acustica e percorrere a ritroso il fiume Mississippi, fin giù a... Temi più discussi: Radio Italia Live a Milano: cast, orari, accrediti e deviazioni ATM; Questo venerdì Piazza Duomo si trasforma nel palco più grande d'Italia: tutto quello che devi sapere sul ritorno del concerto gratuito di Radio Italia 2026 a Milano; News - RadioItalia-Radio Italia Music Week: da Ligabue a Sal Da Vinci, le notizie della settimana; Atm Milano, sciopero venerdì 15 maggio: nuovi orari e metropolitana aperta fino a tardi per Radio Italia Live 2026. Venerdì 15 maggio c’è il concerto di Radio Italia in piazza Duomo. M1 (tra Sesto e Molino Dorino/Bisceglie), M3, M4 e alcuni parcheggi chiudono più tardi. La stazione di Duomo chiude dalle 12 e alcuni tram deviano. Trovate qui tutte le info: atm.it/it/AtmNews/ x.com Cerco canzone indie italiana!!! - reddit.com reddit Radio Italia live in piazza Duomo venerdì 15 maggio: come andare al concerto con i mezzi pubblici (ora che lo sciopero non c’è più)Sul palco le stelle della musica tricolore: si parte alle 20.40 per una lunga serata di spettacolo e divertimento ... ilgiorno.it Radio Italia Live 2026 a Milano: scaletta, orari, parcheggi e come arrivare in Piazza DuomoVenerdì 15 maggio 2026 Piazza del Duomo si prepara a diventare il centro della musica italiana con Radio Italia Live – Il Concerto, il grande evento gratuito che ogni anno porta sul palco a cielo ... milanolife.it