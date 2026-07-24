Il ’Paradiso’ tutta l’estate Circolo apertura continuata
Il circolo Anspi ‘Paradiso’ di Mulazzo rimarrà aperto ogni giorno durante tutta l’estate. Situato sulla piazza Dante, il circolo offre un punto di riferimento stabile per la vita sociale e il turismo nel borgo. L’apertura continuativa mira a favorire l’incontro tra residenti e visitatori, mantenendo attiva l’aggregazione nel centro storico durante tutta la stagione estiva.
Una buona notizia per la vita sociale e il turismo nel borgo di Mulazzo. Per tutta la stagione estiva, il circolo Anspi ‘Paradiso’, affacciato sulla centralissima piazza Dante, garantisce un’apertura continuativa tutti i giorni della settimana. Un traguardo straordinario reso possibile da una bella alleanza territoriale. A supportare l’operatività quotidiana del circolo sono infatti i giovani dell’Oratorio San Giuseppe di Arpiola insieme ai volontari del Comitato di gemellaggio Mulazzo-Puylaurens. Un’unione di forze che regala a residenti e visitatori un punto di ritrovo costante nel cuore del paese. Nato per volontà dell’amministrazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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