Il circolo Anspi ‘Paradiso’ di Mulazzo rimarrà aperto ogni giorno durante tutta l’estate. Situato sulla piazza Dante, il circolo offre un punto di riferimento stabile per la vita sociale e il turismo nel borgo. L’apertura continuativa mira a favorire l’incontro tra residenti e visitatori, mantenendo attiva l’aggregazione nel centro storico durante tutta la stagione estiva.

Una buona notizia per la vita sociale e il turismo nel borgo di Mulazzo. Per tutta la stagione estiva, il circolo Anspi ‘Paradiso’, affacciato sulla centralissima piazza Dante, garantisce un’apertura continuativa tutti i giorni della settimana. Un traguardo straordinario reso possibile da una bella alleanza territoriale. A supportare l’operatività quotidiana del circolo sono infatti i giovani dell’Oratorio San Giuseppe di Arpiola insieme ai volontari del Comitato di gemellaggio Mulazzo-Puylaurens. Un’unione di forze che regala a residenti e visitatori un punto di ritrovo costante nel cuore del paese. Nato per volontà dell’amministrazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ’Paradiso’ tutta l’estate. Circolo, apertura continuata

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