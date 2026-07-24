Il muro più appiccicoso del mondo | perché il Gum Wall di Seattle non smetterà mai di sorprendervi

Da nonewsmagazine.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Gum Wall di Seattle è un muro lungo oltre quindici metri, alto circa quattro e mezzo, ricoperto di chewing gum colorati incollati ovunque. La superficie, visibilmente appiccicosa, si estende lungo un vicolo stretto e acciottolato, con edifici di mattoni che lo circondano. I colori vivaci delle gomme creano un mosaico che si ripete senza sosta, attirando visitatori e curiosi. La parete, da anni, si aggiorna continuamente con nuove gomme incollate, creando un effetto visivo sempre diverso.

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Immaginate un vicolo stretto e acciottolato, dove la luce filtra a stento tra edifici in mattoni che sembrano custodire segreti centenari. L’aria è densa, quasi appiccicosa, e le pareti — fino a quattro metri e mezzo di altezza per oltre quindici di lunghezza — pulsano di colori: rosa confetto, verde menta, bianco latteo, viola elettrico. Non si tratta di una mostra d’arte contemporanea, né di un murales commissionato dalla città. Quello che state vedendo è il Gum Wall di Seattle, uno dei luoghi più singolari, controversi e stranamente commoventi d’America. Un muro di gomme da masticare usate che, invece di essere abbattuto, è diventato patrimonio collettivo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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