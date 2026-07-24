il mondo vo

Vinicio Capossela presenta un podcast in quattro episodi che ripercorrono la sua rubrica per Internazionale. La serie analizza il concetto di guerra e le ragioni per cui si cerca di evitarne il ripetersi. Gli episodi sono suddivisi secondo le stagioni dell’anno e affrontano temi legati alla storia e alla memoria dei conflitti. La narrazione si basa sui testi scritti dal cantautore, senza aggiunte o interpretazioni personali.

Il cantautore Vinicio Capossela legge la rubrica che ha scritto per Internazionale. Un podcast in quattro episodi, divisi nelle stagioni dell’anno. Cos’è la guerra e perché non vogliamo che si ripeta. Un podcast di Internazionale con Davide Maria De Luca La storia del corteo che 25 anni fa ha cambiato l’Italia. Un podcast di Internazionale con Alberto Emiletti e Claudio Rossi Marcelli Nel dicembre 2024 Zerocalcare ha occupato il podcast Il Mondo per raccontare le sue feste di Natale. La regista Alice Rohrwacher legge la rubrica che ha scritto per Internazionale. Un podcast in quattro episodi, divisi nelle stagioni dell’anno. Un podcast in quattro puntate di Internazionale su Tiziano Terzani, con Annalisa Camilli. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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