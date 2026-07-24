Il tennis italiano sta vivendo un momento di grande attenzione grazie a giocatori come Jannik Sinner e a una strategia federale riconosciuta a livello internazionale. In un’intervista, Raimondo Ricci Bitti ha spiegato che la crescita del settore si basa su un modello chiamato “Modello Italia”, che combina investimenti nelle strutture e nelle metodologie di allenamento. La federazione italiana ha adottato un approccio strutturato che mira a sviluppare talenti fin dalla giovane età, contribuendo ai risultati recenti del movimento.

“Il tennis italiano sta scrivendo pagine di storia irripetibili, trascinato da fuoriclasse assoluti come Jannik Sinner e da una programmazione federale che fa scuola in tutto il mondo. Ma dietro a questo ‘miracolo’ azzurro ci sono radici profonde, visioni coraggiose e un lavoro che parte da lontano. In questa puntata di MONITOR, ci sediamo a tu per tu con una delle figure più autorevoli del nostro sport: Raimondo Ricci Bitti, consigliere della Federazione Italiana Tennis e Padel e della European Tennis Federation. Dalle sue origini sui campi storici del Tennis Club Faenza – che si avvia a spegnere cento candeline – fino ai tavoli istituzionali di Basilea, scopriremo i retroscena inediti, la mentalità dei campioni e il futuro di un movimento che ha cambiato per sempre il volto dello sport italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Il Modello Italia e il segreto di Sinner: intervista esclusiva a Raimondo Ricci Bitti

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