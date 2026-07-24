Il testo della legge sul cinema e audiovisivo è stato presentato in aula. La proposta include modifiche rispetto alla versione precedente, ma mantiene alcune criticità storiche. La discussione riguarda principalmente finanziamenti pubblici e incentivi fiscali. La discussione parlamentare si svolge in modo rapido, con interventi di diversi gruppi politici. Nessuna modifica al testo è ancora stata approvata, e il dibattito continua senza novità significative.

La vicenda della gestazione della nuova legge sul cinema e sull’audiovisivo si pone come caso eccellente ed eccezionale, sia nel metodo sia nel merito: in un Parlamento nel quale i toni della dialettica sono ormai così estremi, anzi esasperati, al punto tale da sfiorare la rissa, è ai limiti dell’incredibile l’iter che ha caratterizzato il processo elaborativo che ha portato mercoledì 22 luglio ad una approvazione all’unanimità in Commissione VII alla Camera di un “testo unificato”. La discussione e votazione in Aula è calendarizzata per venerdì della prossima settimana, 31 luglio. Dopo la pausa estiva, il Senato affronterà l’approvazione definitiva, prevedibile – senza peccare di ottimismo – entro fine ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il miracolo bipartisan della legge sul Cinema: il testo unico va in Aula tra progressi e vecchi vizi

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