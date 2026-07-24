Il Milan ha annunciato il rinnovo dei contratti di Francesco Camarda e Christian Comotto fino al 30 giugno 2031, con un'opzione per un'ulteriore stagione, fino al 2032. Entrambi i giocatori restano così legati al club rossonero per i prossimi anni. La decisione riguarda i contratti ufficializzati nelle ultime ore. Non sono stati comunicati dettagli economici o altre clausole contrattuali.

Francesco Camarda e Christian Comotto hanno ufficialmente rinnovato i loro contratti con il Milan. Adesso sono vincolati al club rossonero fino al 30 giugno 2031, con opzione per un'altra stagione, ovvero fino al 30 giugno 2032. Questa mossa è la conferma che i due talenti rappresentano il futuro del club. Dopo aver perso Liberali, Cardinale aveva assicurato che il Milan non avrebbe più perso altri suoi gioielli ed è stato di parola. Camarda e Comotto si stanno allenando agli ordini di Amorim fin dal primo giorno di ritiro a Milanello e saranno presenti sia all'amichevole di domani pomeriggio a Glasgow contro il Celtic sia domenica per la partenza del charter per l'Australia, dove il Diavolo andrà in tournée. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il Milan blinda i suoi gioielli: ufficiale il rinnovo di Camarda e Comotto fino al 2031

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