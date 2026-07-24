Il Summer Festival di Lucca ha visto la partecipazione di Katy Perry e del maestro Muti, attirando l’attenzione sui social e sul web. La cantante americana ha eseguito il suo show, mentre il compositore ha diretto un concerto. Entrambi sono stati protagonisti degli eventi che si sono svolti nella città toscana il 24 luglio 2026. La manifestazione ha attirato numerosi spettatori e ha generato numerosi contenuti online.

Lucca, 24 luglio 2026 – Summer Festival protagonista sul web e sui social delle grandi star che ne hanno preso parte. A partire da Katy Perry, che nelle sue pagine instagram ha pubblicato numerose foto scattate proprio a Lucca, tra le quali quella che pubblichiamo a fianco, con la star, in costume di scena, appoggiata con la schiena alle Mura, nella zona del retropalco al Balilla: “Lit it up in Lucca“, qualcosa come “L’ho acceso a Lucca“. L’artista statunitense ha anche registrato e pubblicato un videoclip, girato all’esterno dei camerini allestiti nell’ex-Antica Armeria di Palazzo Ducale, tra Cortile degli Svizzeri e Cortile Carrara, dove balla con alcune giovanissime fan sulle note di “Watch it burn“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Maestro Muti e lo show di Katy Perry: che spot per Lucca

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