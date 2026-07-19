Il concerto di Katy Perry si è svolto a Lucca davanti a 18mila spettatori. Nonostante il caldo e il sole, gli appassionati hanno riempito gli spalti delle Mura per assistere all’unica data italiana del tour.

Lucca, 19 luglio 2026 – Sole, caldo e sudore non hanno fermato i 18mila fan che hanno invaso gli spalti delle Mura per assistere allo show di Katy Perry, unica data italiana di quest’anno. Per molti di loro la giornata è iniziata ben presto, davanti agli ingressi, per conquistare i primi posti nell’area pit immediatamente sotto il palco. Chi aveva i posti a sedere numerati ovviamente se l’è presa più comoda, ma all’apertura dei “cancelli“ c’era già un bel po’ di gente: fan provenienti da tutta Italia e tanti stranieri con buona rappresentanza statunitense, con netta prevalenza femminile. Perché Katy Perry, pur rimanendo nell’ambito pop, ha saputo interpretare sogni e aspirazioni di teenager o comunque giovani donne di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Katy Perry a Lucca, la festa dei 18mila sugli spalti. Fan in delirio per l’unica data italiana del mega show

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Katy Perry torna in Italia con il suo tour: unica data a Lucca il 19 luglio

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