Il grande freddo | a Roma cinema gratis biblioteche climatizzate e spazi culturali aperti per sfuggire al caldo
Dal 23 luglio al 4 agosto 2026, a Roma cinema, biblioteche e spazi culturali saranno aperti gratuitamente per offrire refrigerio durante il grande caldo. L'iniziativa, promossa da Roma Capitale, prevede che questi luoghi siano climatizzati e accessibili al pubblico, consentendo di vedere film, leggere o visitare mostre senza costi. La proposta si svolge in risposta alle alte temperature e mira a garantire spazi di sollievo per i cittadini.
Quando il termometro sale, Roma risponde con la cultura. Dal 23 luglio al 4 agosto 2026 torna “Il grande freddo”, l’iniziativa promossa da Roma Capitale che trasforma cinema, biblioteche e spazi culturali in rifugi climatici gratuiti, dove trovare un po’ di refrigerio senza rinunciare a un film, un libro o una mostra. L’obiettivo è offrire ai cittadini luoghi climatizzati e facilmente accessibili durante le ondate di calore, con proiezioni gratuite, aperture straordinarie e distribuzione di acqua. Cinema gratis in 11 sale di Roma. Grazie alla collaborazione con ANEC Lazio, saranno coinvolte 11 sale cinematografiche distribuite in diversi Municipi della città. 🔗 Leggi su Funweek.it
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L'annuncio di Gualtieri con il ventaglio: Contro il caldo a Roma, cinema gratis in 11 sale
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Temi più discussi: Sito Istituzionale | Roma presenta Il grande freddo contro le ondate di calore; Il grande freddo; IL GRANDE FREDDO; Roma apre cinema e biblioteche gratis contro il caldo. Il piano Il grande freddo.
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