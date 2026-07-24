Il grande freddo | a Roma cinema gratis biblioteche climatizzate e spazi culturali aperti per sfuggire al caldo

Dal 23 luglio al 4 agosto 2026, a Roma cinema, biblioteche e spazi culturali saranno aperti gratuitamente per offrire refrigerio durante il grande caldo. L'iniziativa, promossa da Roma Capitale, prevede che questi luoghi siano climatizzati e accessibili al pubblico, consentendo di vedere film, leggere o visitare mostre senza costi. La proposta si svolge in risposta alle alte temperature e mira a garantire spazi di sollievo per i cittadini.

Quando il termometro sale, Roma risponde con la cultura. Dal 23 luglio al 4 agosto 2026 torna “Il grande freddo”, l’iniziativa promossa da Roma Capitale che trasforma cinema, biblioteche e spazi culturali in rifugi climatici gratuiti, dove trovare un po’ di refrigerio senza rinunciare a un film, un libro o una mostra. L’obiettivo è offrire ai cittadini luoghi climatizzati e facilmente accessibili durante le ondate di calore, con proiezioni gratuite, aperture straordinarie e distribuzione di acqua. Cinema gratis in 11 sale di Roma. Grazie alla collaborazione con ANEC Lazio, saranno coinvolte 11 sale cinematografiche distribuite in diversi Municipi della città. 🔗 Leggi su Funweek.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'annuncio di Gualtieri con il ventaglio: Contro il caldo a Roma, cinema gratis in 11 sale

Notizie e thread social correlati

Roma, dal 23 luglio al 4 agosto film gratis, aperti cinema e biblioteche contro il caldo: come partecipareDal 23 luglio al 4 agosto, il Comune di Roma offre film gratuiti in 11 sale cinematografiche e accesso libero a 11 biblioteche e altri spazi pubblici.

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Roma presenta Il grande freddo contro le ondate di calore; Il grande freddo; IL GRANDE FREDDO; Roma apre cinema e biblioteche gratis contro il caldo. Il piano Il grande freddo.

Mentre un’ondata di caldo incessante scatena allerte massime in tutta Italia, l'amministrazione comunale romana ha lanciato un esperimento di salute pubblica chiamato Il Grande Freddo... corriere.ca/a-roma-il-cine… #Cinema #Italia #Roma #Film #Movies x.com

Il grande freddo: a Roma cinema gratis, biblioteche climatizzate e spazi culturali aperti per sfuggire al caldoQuando il termometro sale, Roma risponde con la cultura. Dal 23 luglio al 4 agosto 2026 torna Il grande freddo, l'iniziativa promossa da Roma Capitale ... funweek.it

40 mila reais per 15 giorni in Europa in coppia è fattibile? reddit

Cinema e biblioteche gratuite a Roma contro il caldo: il Campidoglio lancia il piano Il grande freddo. Ecco la mappa e come accedereLa quarta ondata di caldo è stata annunciata nelle scorse ore e tornerà a farsi sentire già dai primi giorni della ... msn.com