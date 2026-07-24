Il giudice ha condannato a 20 mesi il tabaccaio di Pavone Canavese che, il 7 giugno 2019, sparò e uccise un ladro che aveva rubato un cambiamonete nella sua tabaccheria. Il tabaccaio ha rinunciato al ricorso in Cassazione. La vicenda si è conclusa con la sentenza di condanna, senza ulteriori appelli.

Ha rinunciato al ricorso in Cassazione Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio di Pavone Canavese, in provincia di Torino, che la sera del 7 giugno 2019 sparò e uccise un ladro che con alcuni complici aveva rubato un macchinario cambiamonete della sua tabaccheria che si trovava accanto alla sua abitazione. In accordo con i legali, infatti, l’uomo ha ritirato il ricorso e così la condanna a un anno e 8 mesi con pena sospesa è diventata definitiva. Sette anni fa il caso del tabaccaio aveva occupato le cronache nazionali perché il fatto era avvenuto subito dopo l’approvazione della riforma della legittima difesa voluta dall’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini, diventandone suo malgrado il primo test sul campo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il giudice che ha condannato Roggero ha dato 20 mesi al tabaccaio pistolero

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