Il genio di Ai Weiwei in scena al MAXXI L’arte tra memoria e resistenza

Da quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fino al 6 settembre, il MAXXI di Roma ospita la mostra “Aftershock” dedicata a Ai Weiwei. L’esposizione si svolge negli spazi di Palazzo Ardinghelli, nel centro storico dell’Aquila. La mostra presenta opere che riflettono sulla memoria e sulla resistenza, andando oltre il linguaggio dell’arte contemporanea.

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Un’esposizione che va oltre il linguaggio dell’arte contemporanea e diventa riflessione sul nostro tempo. L’Aquila accoglie fino al 6 settembre Ai Weiwei con “Aftershock”, mostra ospitata negli spazi del MAXXI a Palazzo Ardinghelli, nel cuore del centro storico, in piazza Santa Maria Paganica. L’artista e attivista cinese, autorevole voce della scena internazionale, porta nel capoluogo abruzzese opere che intrecciano memoria, diritti umani, libertà di espressione e rapporto tra individuo e potere. Un dialogo che trova una risonanza particolare in una città che ha fatto della ricostruzione materiale e simbolica la propria cifra identitaria dopo il terremoto del 2009. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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