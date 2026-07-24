il future campus funziona i numeri della quinta edizione

Sono 200 gli studenti tra i 14 e i 19 anni che hanno partecipato e completato la quinta edizione del Future Campus a Fabriano. Il progetto, promosso da Confindustria Ancona e finanziato dalla Regione Marche, mira a mettere in contatto i giovani con le aziende locali. Questi numeri confermano il successo dell’iniziativa, che coinvolge studenti in percorsi di formazione e orientamento nel settore produttivo.

Ben 200 studenti tra i 14 e i 19 anni hanno concluso la quinta edizione del Future Campus Fabriano, il progetto guidato da Confindustria Ancona e sostenuto dalla Regione Marche per connettere i giovani con le realtà produttive del territorio. Ospitata negli spazi di Fabriano Industry (Bper), la cerimonia finale ha chiuso un percorso di sei settimane articolato in 45 incontri e oltre 150 ore di formazione tra visite aziendali, laboratori e project work. Il programma, basato sulla didattica esperienziale e focalizzato sia sulle soft skills sia su innovazione e intelligenza artificiale, ha coinvolto tutti gli istituti superiori della città e importanti aziende locali, tra cui Ariston, Elica, Diasen, Air Force e Faber Franke. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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