Due pesciatini, il regista e l’attore, parteciperanno alle Giornate degli Autori alla Mostra di Venezia con il film ‘Se venisse anche l’inferno’, selezionato come Evento Speciale e presentato in anteprima mondiale. La pellicola, incentrata sulla Resistenza, è definita come un affresco di valori attuali. La presentazione avviene durante l’83a edizione della manifestazione.

Due pesciatini, il regista Samuele Rossi e l’attore Luca Tanganelli, saranno protagonisti delle Giornate degli Autori dell’83a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, grazie al nuovo film ‘Se venisse anche l’inferno’, selezionato come Evento Speciale e presentato, in questa occasione, in anteprima mondiale. Il film è stato definito da Gaia Furrer, direttrice artistica dell’evento, un "esempio di film realizzato al di fuori delle condizioni del sistema produttivo italiano. Ambientato nell’inverno del 1944 – spiega – racconta le vicende di un giovane partigiano isolato sulle Alpi dopo un’imboscata. Samuele sceglie uno sguardo fisico sulla Resistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Il film sulla Resistenza va a Venezia. Regista e protagonista pesciatini: "È un affresco di valori attuali"

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