Regista e protagonista del film Odissea sono i super ospiti di stasera della nuova stagione di Noos
D opo il successo delle precedenti stagioni, questa sera 12 luglio alle 21.30 su Rai 1 ritorna Noos 2026, il programma ideato e condotto da Alberto Angela. Anche quest’anno, la trasmissione racconterà le ultime scoperte nei campi della medicina, della genetica, delle neuro-scienze e della biologia (senza dimenticare un occhio anche all’archeologia e alla paleontologia). Super ospiti di questa prima puntata sono Christopher Nolan e Matt Damon che parleranno del loro film Odissea. Francesca Michielin e il “blocco” di Alberto Angela su WhatsApp: un mistero (quasi) chiarito X Leggi anche › L”Odissea” di Christopher Nolan è già un capolavoro. Le prime reazioni della stampa Noos 2026 su Rai 1: le anticipazioni della prima puntata del programma di Alberto Angela stasera 12 luglio. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Nolan e lOdissea: Perché lArt Direction sembra unAmericanata Analisi | barbiexanax
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