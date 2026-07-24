il fenerbahce vuole lukaku previsto incontro col napoli nel weekend

Il Fenerbahçe ha manifestato interesse per l’attaccante del Napoli Romelu Lukaku. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra le parti per discutere un possibile trasferimento. La società turca desidera avviare trattative con il club italiano per acquistare il calciatore, attualmente in forza al Napoli. Non sono stati comunicati dettagli sui termini dell’eventuale accordo o sulla durata della trattativa.

Sirene turche per l’attaccante del Napoli Romelu Lukaku. Sull’attaccante belga c’è il Fenerbahçe pronto ad intavolare una trattativa coi partenopei per assicurarsi il calciatore azzurro. Secondo quanto riportato dal portale turco Fotomaç, il Fenerbahçe sarebbe pronto ad accelerare con decisione per assicurarsi Romelu Lukaku. Il direttore sportivo Oguz Cetin è infatti atteso in Italia nel corso del weekend per incontrare il Napoli e cercare di impostare la trattativa per il centravanti belga. Il club azzurro, pur consapevole della scadenza contrattuale fissata tra un anno, non avrebbe alcuna intenzione di svendere il giocatore. Per questo motivo, la società di Aurelio De Laurentiis avrebbe già fatto sapere di non prendere in considerazione offerte al ribasso. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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